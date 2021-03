Sestri: “Gallerie San’Anna, prolungare la copertura”

Dall’ufficio stampa della Lega riceviamo e pubblichiamo

“Troppi stop alla normale viabilità, anche a causa delle frequenti frane e violente mareggiate, con conseguenti forti disagi per i residenti del Tigullio che devono partire o raggiungere Sestri Levante tramite la strada statale. Occorre quindi prolungare la copertura delle gallerie di S. Anna sull’Aurelia per consentire il transito dei mezzi in costante e piena sicurezza. In tal senso, ho depositato un’interrogazione in Regione Liguria al fine di far richiedere ad Anas l’inserimento, nel prossimo piano di interventi, dei lavori di prolungamento del tunnel tra Lavagna e Sestri Levante”.

Lo ha dichiarato il vice capogruppo regionale Sandro Garibaldi (Lega).