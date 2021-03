RASSEGNA STAMPA Vaccini in farmacia, partenza ottima

Oggi, mercoledì 31 marzo, auguri a Beniamino. Mercati settimanali: Camogli; Casarza Ligure; Levanto; Santo Stefano; Uscio. Parole: fruizione (godimento riconosciuto come diritto o premio; beneficio; il consumo d’ate da parte del pubblico). Proverbi: “Mano callosa, mano gloriosa”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Emergenza covid: “Nell’Asl 4, ieri sono stati 48 i nuovi contagi; 59 le persone ricoverate”; “Portofino, forse tamponi in piazza ai turisti”; “Il sottosegretario Costa visita gli hub dell’Asl 4”; “Ricoveri a Lavagna e Rapallo”. ” Vaccini: “In Farmacia nessuna defezione e orari rispettati”; “Crescono i pazienti a domicilio, aumentano le squadre vaccinali”. Covid economia. “Sostegni insufficienti per far fronte alla crisi”. Decreto Pasqua: “Raffica di richieste per venire in porto”; “Controlli severi dappertutto; Chiavari schiera i droni”.

Sestri Levante: 80.000 euro per ripulire le spiagge. Casarza Ligure: opere pubbliche da realizzare con Eurospin. Chiavari: spaccio di fumo tra i clienti giovanissimi, chiuso il caffé Teleria Rocca. Chiavari: domenica in mensa un corso per volontari. Chiavari: la Filarmonica ricorda il concerto di Pasqua. Chiavari: Andreatta ricorda Vittorio Civitella. Chiavari: settimana Santa, riti religiosi ridotti. Chiavari: operaio precipita mentre lavora allo stadio comunale, grave ma non in pericolo di vita. Chiavari: “Bambini si nasce, genitori si diventa”. Chiavari Don Gastaldi chiama il giovane Tosh per realizzare un’opera per la chiesa. Chiavari: Ayusya e otto cavalli da sfamare,. Chiavari: “Congo, cuore sanguinante del continente africano”.

Rapallo: post denuncia spaccatura in maggioranza (Commento. Una politica piccola piccola, da anni Sessanta). Rapallo: dalle lenze sul fondali agli occhiali da sole. Rapallo-Santa Margherita Ligure: 500 pacchi alimentari da Piersilvio Berlusconi alle famiglie indigenti.

Camogli: battaglia sul crollo del cimitero in Consiglio.