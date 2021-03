Rapallo: vaccini in farmacia, Alongi tra i medici volontari

Dall’ufficio stampa del Comune di Rapallo riceviamo e pubblichiamo

La farmacia comunale di Rapallo ha avviato l’iter per l’organizzazione di un PVT (Punto di Vaccinazione Territoriale) per l’esecuzione delle vaccinazioni contro SARS – Covid19 come previsto dall’accordo tra Regione Liguria, farmacie private e comunali.

Ottenuta l’approvazione, si presume entro alcuni giorni, le sedute vaccinali si svolgeranno presso la sede della Pubblica Assistenza Volontari del Soccorso S.Anna, che diventerà uno dei siti in cui i cittadini potranno scegliere di farsi vaccinare.

Questo servizio è ritenuto non solo meritevole, ma di estrema importanza al fine di apportare un valido supporto all’accelerazione della campagna vaccinale già in corso contro l’epidemia SARS – Covid19 e rientra nell’ambito della sperimentazione della farmacia dei servizi.

«Questo è un progetto che mi rende particolarmente orgoglioso e in cui credo fermamente – dichiara il consigliere con incarico alla sanità Salvatore Alongi – La Liguria è stata la prima regione a rendere operativa la collaborazione tra sistema sanitario e farmacie e la volontà dell’amministrazione comunale di Rapallo è quella di offrire un concreto contributo. L’obiettivo rimane accelerare le vaccinazioni dei nostri concittadini per metterli in sicurezza nel minor tempo possibile.»