Rapallo: scritte su muri e cassonetti, operazione pulizia

A Rapallo, sono iniziati i primi interventi di pulizia e rimozione di scritte e disegni dai contenitori dei rifiuti dell’intero territorio cittadino. Particolarmente bersagliata la zona delle Clarisse, ma come è noto cretini ve ne sono ovunque. Ma ci sono anche le telecamere che possono far risalire agli autori degli atti vandalici e oltre la denuncia far scattare il pagamento dei danni. In un post il sindaco Carlo Bagnasco ringrazia per la cura e l’attenzione dedicate alle operazioni, gli operatori di Aprica e il consigliere con incarico alla nettezza urbana Andrea Rizzi.