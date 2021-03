Nuove asfaltature straordinarie a Rapallo, sia nelle frazioni sia in centro per un importo complessivo di 256.000 euro. Per quanto riguarda le strade frazionali è contemplata anche la risagomatura e l’eliminazione di avvallamenti; i lavori sono stati affidati alla ditta “Impre Ge Costruzioni. Ad aggiudicarsi i lavori in centro è l’impresa Ecobit Strade.

Foto archivio