Rapallo: ecco l’elenco delle vie che verranno asfaltate (2)

Ecco l’elenco delle vie e piazze in cui verranno eseguiti lavori di asfaltatura.

Centro e periferia

Via Fico

Via Rossetti

Via Roma

Via Lamarmora (tratto incrocio con Via Mameli)

Via Mameli (tratti in notturna)

Via della Libertà altezza campo Macera (in notturna)

Via San Desiderio (intervento per la parte pubblica)

Via Montebello

Piazzale Genova (in corrispondenza ingresso via Savagna)

Quartiere Laggiaro

Via Nino Bixio e via Sciesa

Via Langano

Via Zunino

Via Sage

Via Maggiocco

Passo Dellepiane

Questa tranche di lavori verrà eseguita dalla ditta Ecobit Strade, importo complessivo di 111.274 euro euro (ribasso dell’8,11% rispetto alla base d’asta)

Periferia e frazioni

Via Landea

Via Arpinati

Via S. Anna

Via Canale (in particolare, all’intersezione con via del Castellino)

Montallegro (strada carrabile)

Montepegli e San Quirico d’Assereto

San Massimo (tratto strada per il cimitero frazionale)

San Martino di Noceto

San Bartolomeo

Località Savagna/ Via Sotto la Croce

Via San Michele

Via del Senso

Quartiere San Rocco

Via Passalacqua

Via Santa Maria

Via Sotto la Liggia

Questa tranche di lavori verrà eseguita dalla ditta Impre.Ge.Costruzioni, importo complessivo di 85.930 euro (ribasso del 29,54% rispetto alla base d’asta)