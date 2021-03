Pranzo di Pasqua: quali vini abbiniamo? Parla l’esperta

di Olga Sofia Schiaffino

Il pranzo di Pasqua: cosa abbiniamo?

La Primavera inizia con una festa che porta il seme della rinascita, della vittoria della vita sulla morte, aspetti che assumono un significato molto importante in questo periodo in cui viviamo i problemi della pandemia.

Cosa abbinare ai piatti della tradizione?

Iniziamo con le bollicine, perfette per sia per l’aperitivo e l’antipasto ma anche per proseguire, se pensiamo di scegliere un menù a base di pesce.

Rimanendo in Liguria abbiamo ottimi metodo classico da Vermentino ( Baia del Sole) oppure da Pigato ( La vecchia Cantina); volendo spostarci fuori regione perché non farci affascinare da un Sangiovese metodo classico? Eleganti esempi quelli prodotti da Villa Calcinaia – Conti Capponi oppure il rose’ di Francesco Mulinari, L’Aietta di Montalcino.

Se pensiamo a una prima portata che preveda un sugo a base di carciofi dobbiamo orientarci verso un bianco morbido, magari uno Chardonnay che ha fatto un passaggio in legno oppure un Romorantin volendo viaggiare verso la Valle della Loira. All’agnello al forno in Umbria si suole accostare un Sagrantino passito: possiamo scegliere un garbato Rossese ligure, un Cerasuolo d’Abruzzo o Cerasuolo di Vittoria, se volessimo spingerci nella luminosa Sicilia.

La colomba pasquale merita un vino dolce: da provare il nuovo passito da Manzoni Bianco Prive’ (La Callaltella) oppure un Torchiato di Fregona. Con le uova al cioccolato – soprattutto fondenti- possiamo degustare un Porto LBV oppure un Madeira, vini fortificati da riscoprire, oppure scegliere un distillato, un rhum agricolo Demerara della Guyana Francese. Qualunque sia il vino che sceglierete, vi accompagni il nostro augurio per una serena Pasqua.