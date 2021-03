Moconesi: ricucita mano amputata, è anche un successo del 118

Il boscaiolo che lo scorso 1 febbraio si è amputato una mano tagliando legna con una macchina sulle alture di Moconesi, ha riacquistato al momento l’uso parziale dell’arto. Rai3 Liguria ha dedicato all’episodio un lungo servizio. I chirurghi dell’ospedale di Savona hanno raccontato che l’amputazione era complessa; l’intervento per ricucire la mano è durato fino alle 5 del mattino. Bravi i medici del reparto savonese noto internazionalmente per i successi ottenuti. Bravi anche i sanitari del 118 di Lavagna che hanno assicurato il trasporto rapido (un’ora) dalle campagne di Moconesi all’ospedale giusto per quel tipo di intervento.

Il bosciolo ha iniziato a muovere le dita e piano piano riacquisterà l’uso totale dell’arto. Ha ringraziato anche il figlio che ha raccolto la mano mettendola in un sacchetto, perché credeva, a ragione, si potesse recuperare.