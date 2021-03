Maissana: bimbo di 3 anni morso dal cane, corsa al Gaslini

Un bambino di 3 anni è stato morso al naso dal cane di famiglia. Non si conosce il motivo che, durante il gioco col padroncino, ha suscitato la reazione dell’animale. L’episodio nel tardo pomeriggio a Tavarone, frazione di Maissana in alta Val di Vara. I genitori hanno portato il bambino in auto a Sestri Levante dove il paziente è stato soccorso dal 118 e dai volontari della Croce Rossa di Riva Trigoso. Poi è stato trasportato al Gaslini con Tango 2 in codice giallo. Le condizioni fisiche non sono quindi gravi, resta lo shock.