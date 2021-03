di Guido Ghersi

A Levanto con un pressing dell’amministrazione Comunale, guidata dal sindaco Luca Del Bello, su Regione Liguria e Asl 4, si è ottenuta una prima vittoria: infatti il polo ospedaliero San Nicolò diventa presidio per le vaccinazioni per gli over ’70 che inizieranno da sabato 3 aprile. In seguito ci si potrà vaccinare anche nelle quattro farmacie della cittadina rivierasca, appena queste avranno ottenuto la presenza di un medico.