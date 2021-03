Chiavari: vie Filzi e Battisti. restyling dei marciapiedi

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari riceviamo e pubblichiamo

Partiranno entro fine aprile i lavori di manutenzione straordinaria, ripristino e ampliamento dei marciapiedi di via Fabio Filzi e via Cesare Battisti. Ad aggiudicarsi la gara l’impressa Traversone sas per circa 108 mila euro.

Sono diverse le criticità individuate dai tecnici comunali, tra cui marciapiedi dissestati in più punti, cordoli divelti e ammalorati, una disomogeneità di materiali utilizzati soprattutto in corrispondenza dei passi carrabili. Il progetto di riqualificazione prevede l’eliminazione delle barriere architettoniche, la demolizione e realizzazione di nuovi tratti, utilizzando piastrelle tipo Chiavari, la creazione di rampe di raccordo e una nuova segnaletica orizzontale.

«Abbiamo esteso l’azione della nostra amministrazione a tutta Chiavari, dai quartieri più periferici al centro, senza dimenticare le aree collinari – afferma Marco Di Capua, sindaco di Chiavari – Per una città sempre più a misura d’uomo».