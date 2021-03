A Camogli Via Ruffini è tornata percorribile a doppio senso di marcia. Quindi è stato tolto il semaforo che regolava il senso unico alternato. Ciò finché non giungerà la gru che servirà per posizionare un escavatore sulla frana del cimitero.

L’ordinanza ordinanza n. 31 del 31.03.2021