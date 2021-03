Camogli: la Settimana Santa in basilica

Basilica di Santa Maria Assunta di Camogli. Ecco gli avvisi per la Settimana Santa.

Giovedì 1 aprile: cena del Signore

ore 15-17.30 confessioni

ore 18 Messa nella cena del Signore

Adorazione silenziosa all’altare della reposizione. Si invita a rispettare le norme vigenti anti covid e a rimanere nelle panche-sedie per l’adorazione, senza sostare in piedi davanti all’altare

Venerdì 2 aprile: passione morte del Signore

ore 15-17.30 confessioni

ore 18 Liturgia passione e morte di Gesù

ore 20.45 don Danilo, in basilica, a porte chiuse, celebrerà la Via Crucis che sarà trasmessa sulla pagina Facebook della parrocchia. Oggi, domenica della palme, verrà messo in chiesa il testo della Via Crucis da portare a casa per poter seguire, “lontani” ma uniti in comunione di spirito, la preghiera

Sabato 3 aprile

ore 15-17.30 confessioni

ore 18 Solenne Veglia Pasquale

Domenica 4 aprile: Pasqua di risurrezione

ore 11-18 Messe

Lunedì 5 aprile: lunedì dell’Angelo

ore 18 Messa nell’Oratorio dei Santi Prospero e Caterina