Camogli: “Crollo cimitero, il mio intervento in Consiglio”

Da Claudio Pompei, consigliere comunale a Camogli, riceviamo e pubblichiamo

Ieri si è tenuto consiglio comunale a Camogli solo perché entro il 31 marzo avrebbero dovuto approvare per legge il bilancio preventivo? Erano 3 mesi che non convocavano il consiglio comunale.

Dopo un evento come il crollo di parte del cimitero, qualunque Sindaco sarebbe venuto a relazionare sull’accaduto e permettere una discussione già da settimane.

In questo consiglio comunale non hanno dedicato alcun punto fra gli ordini del giorno al cimitero.

Il Sindaco ha elencato, in un suo breve intervento, in apertura, quello che è stato fatto dopo il crollo.

Per i pochi minuti che il regolamento comunale mi consentiva di parlare:

– ho espresso il mio disappunto perché il Sindaco e l’Amministrazione non abbiano dedicato un ordine del giorno al crollo di una parte del cimitero.

– ho espresso il mio sdegno e la mia delusione perché nessuno abbia ancora chiesto scusa alle famiglie coinvolte ed alla comunità, sofferenti perché è stata colpita la memoria dei defunti.

– ho domandato perché non fossero state spostate le bare dalla struttura vecchia crollata e che aveva ricevuto diverse segnalazioni di danneggiamenti, nei loculi della nuova da non molto tempo realizzata.

– ho sostenuto la tesi che non sarebbe stato necessario vendere i loculi nuovi per pagare i lavori di edificazione come invece ha fatto l’Amministrazione.

I soldi c’erano ed anche tanti:

circa 350 mila euro si sarebbero potuti spendere per il cimitero, anziché in opere fatte negli ultimi 2 anni, che considero non prioritarie

(come passerelle strettissime, area fitness ed inutili ripascimenti spiaggia);

poi ci sono i 150 mila euro all’anno di concessioni cimiteriali,

poi gli oltre 900 mila euro impegnati pochi giorni fa per realizzare tutte le operazioni correlate al crollo e per la costruzione di nuovi loculi per provare a rimediare al disastro.

I soldi c’erano.

Si era in presenza inoltre di un versante franoso, infatti si stavano facendo i lavori a monte e a valle del lato che ha ceduto.

Perché non si era deciso di intervenire anche sul fronte crollato?

Davvero si considerava quest’ultimo sicuro?

Oppure era troppo costoso o era impossibile metterlo in sicurezza?

Non ho avuto risposte in merito.

– Immediatamente ci attiveremo perché venga convocato un consiglio comunale a breve dove si possa discutere dell’argomento.

– Ho espresso voto contrario al Bilancio Preventivo presentato dall’Amministrazione in quanto non si vede una linea politica, non c’è un contenimento delle spese, non ci sono interventi veri a supporto della città o riduzione della pressione fiscale.

Inoltre l’ Amministrazione ha deciso di esternalizzare a società private, a costi altissimi, la riscossione di tasse, tributi e sanzioni riducendo le competenze dell’attuale personale assunto dal Comune e stravolgendo l’attività di molti uffici.

Per far quadrare i conti il Sindaco Olivari ed il suo gruppo prevedono di incassare 310 mila euro dalle multe, altri 170 mila euro in varie tipi di sanzioni edilizie, altri 500 mila euro dal recupero di evasione Imu, Tari e Tasi…