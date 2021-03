Amt: da giovedì in vigore gli orari ‘non scolastici’

Da Amt riceviamo e pubblichiamo

Si informa che da giovedì 1° fino a martedì 6 aprile, nei giorni feriali,

saranno in vigore gli orari in modalità “non scolastica”, mentre domenica

4 e lunedì 5 aprile saranno in vigore gli orari festivi.

Consigliamo di verificare le note in fondo agli orari disponibili alle

fermate o pubblicati su questa pagina del sito

https://www.amt.genova.it/amt/trasporto-multimodale/linee-bus-provinciali/

Informiamo, inoltre, che venerdì 2 e sabato 3 aprile la biglietteria in

piazza delle Nazioni a Rapallo sarà aperta al pubblico dalle 7:00 alle

13:00.