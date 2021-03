Zoagli: Società pesca sportiva, il nuovo direttivo

Da Gian Giacomo Solari, Pesca Sportiva Zoagliese riceviamo e pubblichiamo

L’assemblea dei soci della società Pesca Sportiva Zoagliese in data odierna ha eletto il nuovo Consiglio Direttivo che resterà in carica per il triennio 2021-2023 ed è così composto.

Presidente: Agostino Lertora; vicepresidente: Alessandra Pernigotti; segretario-tesoriere: Giovanni Santangelo; consiglieri: Benedetto Forno e Marco Repetto. Revisori dei conti: Andrea Giorgis; Gian Giacomo Solari.

Nei programmi del nuovo direttivo della Pesca Sportiva Zoagliese ci sono nel breve periodo la messa in ordine dell’area di concessione demaniale con la copertura di tutte le imbarcazioni con appositi teloni e, appena possibile viste le restrizioni per via del covid, saranno organizzate gare di pesca con canna e bolentino.