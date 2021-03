Spiagge: legname portato dal mare, si studiano provvedimenti

Dall’ufficio stampa del Consiglio regionale riceviamo e pubblichiamo la cronaca della seduta pomeridiana relativa al deposito di legname sugli arenili

Il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno 116, presentato da Davide Natale (Pd-Articolo Uno) e sottoscritto dai colleghi del gruppo, relativo al legname spiaggiato sugli arenili a seguito delle ondate di piena dei fiumi. Il consigliere ha ricordato che i canoni per le concessioni demaniali rilasciate su tali corsi d’acqua sono incassati dalla Regione e che vanno destinati a interventi per la difesa del suolo, con priorità per le manutenzioni ordinarie. Secondo Natale occorre una maggiore proporzione tra gli interventi e le somme incassate dai canoni. L’ordine del giorno impegna, dunque, la giunta a incrementare la quota di risorse previste per il finanziamento degli interventi relativi alla difesa del suolo, riportandole alla percentuale prevista dalla legge di riforma delle competenze tra Province e Regione, privilegiando gli interventi nelle aree dove sono state riscosse le concessioni,