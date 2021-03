Sestri: “Un aiuto a Riccardo vittima di una lesione spinale”

Da Andrea Cumbo riceviamo e pubblichiamo

Riccardo, appassionato di bici, torna a casa dopo un lungo ricovero per una lesione spinale. Organizzata una raccolta fondi per permettergli di allenarsi.

Riccardo, 41 anni, è molto conosciuto nella zona di Sestri Levante, in provincia di Genova, per aver lavorato anni in una nota azienda agricola del luogo e per la sua passione per le bici, in particolare le Mountain Bike. Purtroppo, scivolando in piscina la sera del 4 luglio scorso, ha riportato una lesione spinale con esito di tetraplegia.

Ricoverato per nove mesi all’unità spinale di Pietra Ligure, adesso è in procinto di uscire dall’ospedale per essere trasferito a casa. La cognata Laura Perazzo, insieme a un gruppo di amici e parenti di Riccardo, hanno lanciato su GoFundMe una raccolta per “riadattare la sua passione sportiva alla nuova condizione di vita”.

“Vorremmo poter attrezzare casa e non solo di tutti gli strumenti necessari per gli allenamenti quotidiani (attrezzatura per la palestra, e perché no, una handbike!). Sarà il nostro benvenuto a Riccardo per il rientro a casa!”, si legge nel testo della raccolta.

La campagna ha ottenuto più di 19mila euro in venti giorni, anche grazie a 820 condivisioni. “Ti aspettiamo!”, “Sono certa che sono i soldi meglio spesi di quest’anno! Coraggio Richi sei una forza della natura”, si legge tra i messaggi dei numerosi donatori. La raccolta è raggiungibile al link https://it.gf.me/v/c/4srp/bentornato-a-casa-richi