In questi giorni sono in corso alcuni interventi sull’illuminazione pubblica.

A Riva, all’altezza delle giostre, sono stati ripristinati i corpi illuminanti rimasti scollegati per qualche tempo, nella frazione di Azaro i proiettori esistenti sono stati sostituiti con nuovi a led, per una maggiore efficienza e un minor consumo, e lo stesso tipo di intervento è stato fatto lungo la pista ciclabile di via XX settembre.