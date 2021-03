Seconde case: ordinanza vieta l’arrivo ai non residenti

Un’ordinanza di Toti annunciata nella tarda serata di ieri, che ha valore dalla mezzanotte di oggi a quella di lunedì 5, vieta l’uso delle seconde case (forse da parte di chi non vi ha la residenza, occorre attendere il testo integrale). Data la chiusura dei ristoranti (salvo asporto e consegna a domicilio) la decisione non ha un forte impatto sull’economia e solleva la Regione dalle critiche di chi teme che l’arrivo di turisti coincida con quello di nuovi contagi. Oltre l’arrivo nelle seconde case, è vietato quello negli yacht ormeggiati negli scali liguri e nei camper posteggiati in terra ligure. Il divieto riguarda anche i liguri che, ad esempio, non possono spostarsi da Genova nella seconda casa in Riviera.

