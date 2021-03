Ruta: via Degregori, iniziati gli interventi

Dal Comune di Camogli riceviamo e pubblichiamo

Iniziati ieri in Via Degregori i lavori di consolidamento lato valle di una porzione di strada.

E’ stata inoltre affidata la progettazione definitiva ed esecutiva del tratto di via Degregori che va dal tornante del cisternone al vecchio mulino grazie ad un finanziamento ottenuto dal Comune di Camogli dal Ministero dell’Interno.

Ottenuto inoltre, sempre dal Ministero dell’Interno con Decreto del 23 febbraio scorso, un finanziamento di € 135.000,00 per la messa in sicurezza e il ripristino ambientale dell’area localizzata in prossimità del primo tornante di via Degregori (frana del 2019), con opere in cemento armato e metalliche, e con il pieno ripristino della viabilità carrabile.