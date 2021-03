Riomaggiore: le celebrazioni pasquali nei due santuari

di Guido Ghersi

Nel territorio del Comune di Riomaggiore, nelle Cinque Terre, esistono due famosi santuari: quello di Montenero e quello della Madonna della Salute nelle frazione di Manarola. In entrambi, posti sulle colline, lo sguardo si perde su tutto il territorio circostante. Il santuario della Madonna di Montenero è un luogo suggestivo e di grande spiritualità, immerso nella natura. Per la settimana Santa e le feste di Pasqua non saranno celebrate funzioni religiose. Invece in frazione Volastra sopra Manarola, nel santuario della Madonna della Salute, per Pasqua le funzioni sono in programma per giovedì santo 1° aprile alle 15.30, venerdì santo 2 aprile alle 16 e la santa messa di Pasqua alle 9.15.