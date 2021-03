Recco: il bilancio 2021 a pareggio, sfiora i 16 milioni

Il Consiglio comunale svoltosi ancora in modalità online, ha preso atto del piano economico-finanziario relativo al servizio integrato dei rifiuti, redatto per il secondo anno consecutivo nel rispetto delle modalità stabilite da Arera, l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente.

Su proposta dell’assessore Edvige Fanin, l’assemblea ha poi approvato il piano tariffario che garantisce la copertura integrale dei costi della gestione affidata ad Amiu.

Il sindaco Carlo Gandolfo ha manifestato la propria soddisfazione per il servizio reso da Amiu e ha annunciato l’imminente partenza del sistema di raccolta “porta a porta spinto” nelle frazioni; entro fine anno l’applicazione di questo metodo sarà estesa alla zona centrale della città.

Come evidenziato dal capogruppo di Civica Gian Luca Buccilli, gli aumenti delle tariffe oscillano tra una media delllo 0,5 per cento per le utenze domestiche (sino ad un aumento massimo del 2 per cento) e quella dello 0,11 per cento per le utenze non domestiche (sino ad arrivare a un aumento massimo dell’1,48%).

Per compensare i costi eccezionali che discendono dall’emergenza epidemiologica da Covid 19 è stato necessario l’utilizzo dei trasferimenti statali e dei conguagli maturati nel corso delle passate gestioni.

Da parte dei consiglieri Gian Luca Buccilli e Sergio Siri è giunto all’amministrazione l’invito a introdurre la tariffazione puntuale e il pagamento sulla base del volume di indifferenziata prodotta.

I consiglieri di Civica e Immagina Recco (assente il consigliere di Onda, Ivana Romano) hanno motivato il loro voto non favorevole con la parziale attuazione delle modalità di conferimento e raccolta rifiuti individuate nella procedura a evidenza pubblica, la cui aggiudicazione ha generato l’incarico ad Amiu.

Il consigliere Gian Luca Buccilli ha riproposto la richiesta di procedere al trasferimento dell’area operativa gestita ora da Amiu dall’attuale ubicazione in Via dei Fieschi all’eco-centro di Valle della Ne, ricevendo dall’assessore Edvige Fanin la rassicurazione che l’operazione avverrà entro il prossimo mese di luglio.

Su proposta del sindaco Carlo Gandolfo, è stata approvata all’unanimità la deliberazione che contiene le misure destinate ad attenuare gli effetti economici della pandemia.

È prevista la riduzione forfettaria del 25 per cento della parte variabile della Tari per le imprese che potranno dimostrare di aver subito nel primo semestre del 2021 una contrazione dei ricavi pari o superiore al 30 per cento rispetto a quelli riferiti a operazioni effettuate nello stesso periodo del 2019.

Vengono confermate le esenzioni e le riduzioni della parte variabile della tariffa a beneficio dei soggetti a basso reddito, delle famiglie numerose e dei soggetti resi fragili da patologie croniche.

In sede di dichiarazione di voto il capogruppo Gian Luca Buccilli ha espresso la propria soddisfazione nel verificare come le misure adottate dall’amministrazione a sostegno degli operatori economici e della parte più debole della popolazione coincidano con le quelle proposte da Civica.

Secondo la valutazione espressa dal consigliere Buccilli, questi provvedimenti potranno essere implementati nel corso dell’anno solare, laddove ricorrano le ragioni per farlo e venga reperita la necessaria copertura finanziaria.

L’assemblea ha quindi preso visione del Bilancio relativo alle annualità 2021/2022/2023.

Come evidenziato dal sindaco Carlo Gandolfo si tratta di un documento tecnico, elaborato secondo gli schemi del bilancio armonizzato, che rispetta i vincoli di finanza pubblica e riflette gli obiettivi di mandato fissati dalla Giunta.

Vengono rispettati i tetti di spesa per il personale e le misure che determinano le capacità di assunzione del personale a tempo indeterminato.

La spesa per il conferimento degli incarichi di collaborazione (156 mila euro) rientra nel limite del 2 per cento della spesa corrente fissato dal vigente Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi.

Il sindaco Carlo Gandolfo ha anche sottolineato come siano state confermate le tariffe vigenti da applicare ai servizi erogati dall’Ente e l’aliquota opzionale (individuata nella misura fissa dello 0,6 per cento) relativa all’addizionale comunale Irpef.

Le misure a sostegno delle categorie produttive e delle fasce deboli della popolazione sono conformi alle linee guida suggerite dalla Legge di Bilancio e dalla normativa emergenziale.

Per l’esercizio 2021 il bilancio pareggia a 15 milioni, 954 mila e 595 euro; a 13 milioni, 391 mila e 391 euro per il 2022 e a 13 milioni, 341 mila e 891 euro per il 2023.

Il piano triennale delle opere pubbliche è finanziato con stanziamenti che ammontano a 9 milioni di euro.

Tra gli interventi inseriti nella programmazione spiccano quelli relativi alla realizzazione di due strutture multipiano per i parcheggi di interscambio e un nuovo restyling della zona a mare.

Il capogruppo di Civica Gian Luca Buccilli, nel motivare il voto contrario allo schema di bilancio preventivo, ha evidenziato il carattere meramente “ragionieristico” del documento, il quale è sostanzialmente privo di una chiara visione strategica.

La parte rigida della spesa variabile occupa uno spazio rilevante e non è previsto l’utilizzo della quota libera dell’avanzo di amministrazione.

Non è stata recepita la proposta di Civica di introdurre una soglia di esenzione dal pagamento dell’addizionale conunale Irpef per le persone fisiche il cui reddito imponibile non superi l’importo di 15 mila euro e di un sistema di aliquote (dallo 0,5 allo 0,8 per cento) differenziate in scaglioni di reddito identici a quelli stabiliti dalla legge statale ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. Questa misura avrebbe consentito di riequilibrare l’onere impositivo, dando attuazione al principio della progressività.

Per quanto riguarda il piano delle opere pubbliche, il consigliere Gian Luca Buccilli ha evidenziato come la realizzazione degli interventi elencati sarà possibile a condizione che vengano concretamente reperiti i necessari finanziamenti.

Per il capogruppo di Civica questo documento colloca alcuni bisogni prioritari nella parte finale del croprogramma triennale dei lavori (la messa in sicurezza di un territorio sempre più fragile, la strada carrabile per raggiungere il cimitero di Polanesi, la riqualificazione del tessuto urbano) e ne ignora altri (una politica della mobilità basata sul servizio e non sull’uso dell’auto, la realizzazione di strutture e la dotazione di spazi per lo studio e la formazione, l’attività sportivo-motoria, le iniziative di aggregazione e di inclusione sociale).

Anche il capogruppo di ImmaginaRecco, Sergio Siri, ha espresso un giudizio negativo sul documento di bilancio preventivo e sulla pianificazione triennale delle opere pubbliche.

Resta netto il dissenso del gruppo ImmaginaRecco sull’idea dell’amministrazione di realizzare due rimesse per la sosta in struttura delle autovetture.

La trattazione degli argomenti iscritti all’ordine del giorno è stata completata con il riconoscimento della legittimità di due debiti fuori bilancio e con l’approvazione del Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale dei ragazzi proposto dall’assessore Davide Manerba.