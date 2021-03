Recco: campagna vaccinale, dal 19 aprile è il turno degli over 70

Dallo staff di Carlo Gandolfo, sindaco di Recco, riceviamo e pubblichiamo

Nell’ex ospedale Sant’Antonio di Recco da lunedì 19 aprile partiranno le vaccinazioni anti Covid anche per la fascia di età tra i 70 e gli 80 anni. Entro il 16 aprile si finirà di somministrare tutte le prime dosi agli over 80 e il turno sarà quindi degli ultrasettantenni. Anche per questa fascia di età il Comune di Recco prenderà in carico le prenotazioni per la campagna vaccinale. Lo ha annunciato il sindaco di Recco Carlo Gandolfo nella diretta facebook al termine di un incontro con i vertici di Asl 3: “Potranno vaccinarsi le persone che si prenoteranno al numero di telefono messo a disposizione per la raccolta delle adesioni, numero che comunicheremo nei prossimi giorni. Abbiamo una finestra temporale disponibile tra il 19 e il 27 aprile che contiamo di riempire con 60 somministrazioni dedicate agli over 70. I prenotati riceveranno il vaccino che si renderà disponibile, secondo le scorte ricevute da Regione Liguria. I cittadini di Recco ultrasettantenni potranno comunque vaccinarsi in altre sedi, prenotando attraverso i canali già noti, e in questo caso i tempi potranno essere più brevi”.