RASSEGNA STAMPA: Covid, nell’Asl 4 anche due decessi

Oggi, martedì 30 marzo, auguri ad Amedeo. Mercati settimanali: Bogliasco; Cicagna; Cogorno; Varese Ligure; Zoagli. Parole: postero (lontano discendente, termine in genere usato al plurale maschile per indicare le generazioni future). Proverbi: “Zucchero non guasta bevanda”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Emergenza covid: nell’Asl 4 sono dieci i nuovi casi, due i decessi e 58 i pazienti ricoverati”; “Addio a Vittorio Civitella”; “I volontari si occupano dei cani di chi è costretto all’isolamento”; “Festa in uno scantinato, nove minorenni nei guai”. Vaccini: “Farmacisti da oggi al via”; “Pazienti costrette a letto, la vaccinazione è un rebus”.

Moneglia: 33enne suicida sotto il treno; la polizia “Non per motivi di lavoro”. Moneglia: ora Leonardo ha una mano nuova. Sestri Levante: vinti 81.000 euro col SuperEnalotto. Casarza Ligure: Eurospin sbarca con un supermercato da 1.700 metri. Lavagna: donna cade da albero, soccorsa con l’elicottero. Lavagna: riaperta via Barattina. Chiavari: è morto Enzo Giulianelli. Chiavari: ripascimento, sì al progetto. Chiavari: piattaforma MioCinema, una serie di proposte. Chiavari: Creative living, progetto per bambini e adolescenti. Chiavari: Di Sigismondo al Luzzati per presentare “Eravamo soli”. Carasco: L’ultimo saluto al partigiano “Cervo”.

Zoagli: cantieri sull’Aurelia, ultimata la condotta a mare. Rapallo: porto, iniziati i lavoro di ricostruzione.

Camogli: crollo, stop all’uso del pontone. Camogli: oggi in Consiglio le aliquote Imu. Recco: asili e primarie prevenire le dipendenze.

Borzonasca: premio al centro Anidra.