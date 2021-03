Rapallo: “Veruska Rossi e il successo nella fiction Mediaset”

Dalla pagina facebook del sindaco di Rapallo

Tantissimi complimenti alla nostra concittadina Veruska Rossi, in onda in questi giorni con una prestigiosa fiction Mediaset che vede protagonista Sabrina Ferilli, per la regia di Simona Izzo e Riki Tognazzi.

Veruska interpreta la dottoressa Placido, un ruolo fondamentale nella trama che vede una donna coraggiosa e determinata, oggi più che mai un omaggio ai tanti medici impegnati in prima linea.

Domani sera( 31 Marzo) andrà in onda la seconda puntata!