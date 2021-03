Rapallo: “Controlleremo i lavori al porto Carlo Riva”

Dal Partito Democratico Rapallo e Movimento 5 Stelle Rapallo riceviamo e pubblichiamo

Il futuro parte da oggi, e parte da noi. Sì perché oggi, 30 Marzo 2021, è il giorno in cui iniziano i lavori per la messa in sicurezza del Porto e della città di Rapallo, dopo una lunga e contorta attesa che dura da tanto, troppo, tempo.

Siamo lieti di informare i nostri concittadini che sarà dovere dei due gruppi di opposizione in Consiglio Comunale Partito Democratico e Movimento 5 stelle di Rapallo assumersi la responsabilità di seguire con attenzione affinché i lavori vengano eseguiti al meglio, secondo il cronoprogramma e nel pieno rispetto delle leggi.

Lavoreremo assieme nel segno della trasparenza, Ad esclusivo servizio della città. Mai come ora è fondamentale per poter garantire un futuro ai nostri giovani a Rapallo.

Partito Democratico Rapallo Movimento 5 Stelle Rapallo