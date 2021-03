Lavagna: “Zona rossa, chiudono gli eco centri”

Dalla segreteria del sindaco di Lavagna riceviamo e pubblichiamo

Il Sindaco Dott. Gian Alberto Mangiante e l’Assessore con delega allo smaltimento rifiuti Luca Sanguineti, informano i cittadini scusandosi anticipatamente per il disagio, che sabato 3 aprile 2021 l’Ecosportello “Super Eco” di Galleria di Via Cavour, n. 11–13 e l’Ecocentro Comunale di Via Garibaldi rimarranno chiusi al Pubblico, in ottemperanza al Decreto Covid -“Pasqua 2021” (Intero Territorio nazionale in zona rossa dal 3 al 5 aprile 2021). Le attività riprenderanno regolarmente martedì 6 aprile 2021.