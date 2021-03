Chiavari: “Otto cavalli attendono il vostro aiuto”

Dall’Associazione Ayusya riceviamo e pubblichiamo

Otto cavalli chiedono aiuto: 4 sono i nostri, gli altri della famiglia che ce li ospita. Abbiamo ricevuto il preventivo per l’acquisto di fieno per i prossimi tre mesi, ammonta ad euro 2.323,20. Fieno pressato primo taglio anno 2020 quintali 132.

Abbiamo bisogno di aiuto: non siamo in grado, in questo momento di sopportare la spesa.

Grazie per la comprensione e per quanto vorrete fare per Louis – il biondo , Dakota – il pezzato – (gli esemplari delle foto) e per gli altri!!!



Per aiutare gli 8 equini Vi preghiamo di utilizzare, a Vs scelta, queste vie:

– c/c postale n. 12028163 intestato ad ass. Āyusya

– coordinate bancarie:

Codice IBAN IT59 V076 0101 4000 0001 2028 163

Per favore esplicitate la causale (ad esempio: acquisto fieno per cavalli)