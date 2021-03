Chiavari: infortunio sul lavoro; operaio non è a rischio vita

Infortunio sul lavoro a Chiavari nella tarda mattinata. Un uomo di circa 60 anni è caduto per cause imprecisate da un ponteggio in via Gastaldi. Sul posto il 118 che, date le condizioni del paziente, ne ha deciso il trasferimento immediato in codice rosso, con l’elicottero al pronto soccorso del San Martino. Verrà trasferito presso il Trauma Center, diretto dal dottor Luca Berardi, Ha riportato diversi traumi, ma non a rischio vita.

Sul luogo dell’infortunio carabinieri, funzionari dell’Asl 4; il ponteggio è stato posto provvisoriamente sotto sequestro.

In merito alle condizioni di salute della donna di 68 anni vittima di caduta da un ulivo, nella giornata di ieri, a Lavagna, si trova attualmente ricoverata in Rianimazione al 3° piano del Monoblocco. La prognosi è riservata.