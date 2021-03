Chiavari: è mancato Vittorio Civitella, storico e sportivo

Da Ernani Andreatta, fondatore e direttore del Museo Marinaro di Chiavari, riceviamo e pubblichiamo

E’ mancato il Capitano di Macchina Vittorio Civitell, laureato in scienze politiche. Un aspetto poco conosciuto e forse dimenticato di Vittorio Civitella è il lato sportivo. Da giovane, parlo degli anni intorno al 1950, è stato un bravissimo nuotatore nella Chiavari nuoto dei tempi d’oro nella specialità Rana. Partecipò ai campionati Italiani a squadre dove la Chiavari Nuoto conquistò lo scudetto nel 1950 e molti altri campionati Italiani individuali e Liguri. Inoltre Civitella è stato un donatore del Museo Marinaro molto apprezzato come si vede nella foto con Andreatta e il Com.te Marco Raionoldi della Scuola TLC, per la donazione di un rarissimo goniometro per carteggio del 1939.

Importante donazione al Museo Marinaro Tommasino-Andreatta di Chiavari

Un raro strumento cartografico di rilevamento Navale Costiero è stato donato al Museo Marinaro Tommasino-Andreatta di Chiavari.

Il donatore è il Capitano di Macchina Vittorio Civitella che vediamo qui tra il Comandante C.F. Marco Rainoldi (a ds) e il Comanadnte Ernani Andreatta fondatore e curatore del Museo Marinaro che ha sede nella sala storica della Scuola TLC di Chiavari.

Si tratta di un rarissimo goniometro per carteggio del 1939, dotato di custodia in cuoio, di costruzione tedesca. Lo strumento è appartenuto al Capitano di Corvetta Antonio Zolesio che nel 1941-42 lo adoperò per tutti i rilievi relativi ai dati di avvicinamento e sbarco al porto di Tobruk e a tutta l’area circostante.