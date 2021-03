Chiavari: droga, bar chiuso per 15 giorni dal Questore

Dal Portavoce della Questura di Genova riceviamo e pubblichiamo

Il Questore di Genova ha adottato il provvedimento di chiusura per 15 giorni del bar “Teleria Rocca Caffè” di Chiavari.

Il provvedimento è il frutto di un’intensa attività investigativa dei poliziotti del Commissariato di Chiavari che in innumerevoli circostanze hanno appurato come il locale fosse diventato luogo di ritrovo di pregiudicati e un canale attivo di approvvigionamento per gli assuntori di stupefacenti, soprattutto minorenni.

Tra gli episodi più significativi quello avvenuto lo scorso dicembre in cui un minorenne è stato trovato all’interno del locale in possesso di un’ingente quantità di marijuana destinata alla vendita. Gli ulteriori sviluppi dell’indagine hanno permesso di accertare come il giovane avesse trasferito già da qualche mese l’attività di spaccio proprio all’interno del pubblico esercizio.

Tale fiorente attività era resa ancor più agevole dalla mancanza di attenzione e vigilanza del titolare dell’esercizio commerciale, un 32enne italiano, destinatario del provvedimento emesso a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica notificato ieri dai poliziotti del Commissariato Chiavari.