Camogli: piazza Matteotti, dopo Pasqua cambia la viabilità (2)

di Consuelo Pallavicini

Sul fronte delle interpellanze del Consiglio comunale di Camogli (9 presentate da Agostino Bozzo, 2 da Claudio Pompei) vi proponiamo alcune risposte.

Sull’attraversamento pedonale in Piazza Matteotti, ritenuto pericoloso, il sindaco Francesco Olivari ha spiegato che a breve, dopo Pasqua, la viabilità muterà.

I ceppi di Corso Mazzini saranno tolti ed è prevista una nuova piantumazione.

Sul dotare il cimitero di scale in alluminio per raggiungere più agevolmente i loculi Olivari ha preso atto del suggerimento.

Sul posizionare contenitori per la raccolta di oli vegetali adoperati per cucinare, l’assessore Agostino Revello ha chiarito che il 4° martedì del mese in Piazza Matteotti si può conferire ed è in atto un contatto con un’azienda che si è proposta di offrire il servizio.

Sul degrado di Via Fasceto, zona molto abitata, l’assessore Revello ha chiarito che fa parte dei prossimi interventi; l’ufficio tecnico effettuerà un sopralluogo per stabilire come agire.

Sul problema di fognatura intasata in Via Lorenzo Bozzo e in Via Torrasco, che ha creato danni, l’assessore Revello ha spiegato che non è di facile soluzione, perché il tratto di tubatura è cieco. Iren ha effettuato un sopralluogo. Bisognerebbe fare un’altra rete fognaria ma è costoso. Una soluzione più rapida sarebbe il dirottamento su quella in Via Lorenzo Bozzo.

Sull’osservanza delle norme anticovid nel servizio dello Scuolabus l’assessore Elisabetta Abamo ha spiegato che sono rispettate appieno. Sono utilizzati 3 Scuolabus, sanificati tutti i giorni, con capienza (44 – 42 – 42) ridotta della metà. Ai bambini viene misurata la temperatura ed a bordo è presente personale educatore. Ciò vale anche per la scuola media.

L’interpellanza sulle vaccinazioni anticovid è stata l’occasione per chiarire alcuni aspetti. L’assessore Italo Mannucci ha innanzitutto ringraziato quanti collaborano: Croce Rossa, Società Capitani e Macchinisi Navali; il personale del Comune per le prenotazioni; Anci e specificato che le vaccinazioni sono di competenza di Alisa, non del Comune. Ha ricordato che le vaccinazioni si effettuano anche presso la farmacia di Ruta, previa prenotazione, il sabato dalle 9 alle 12.30 (40-50 persone) e che entro fine aprile anche presso la farmacia Armonia due pomeriggi la settimana sempre 40-50 persone.