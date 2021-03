Al cimitero di Camogli un nuovo intervento con l’elicottero, che ha fatto interrompere la circolazione in un tratto di via Ruffini. Nello specifico è stato trasportato il materiale che verrà utilizzato per creare le fondazioni in calcestruzzo armato per i 186 nuovi loculi e 140 ossari. L’elicottero è stato anche utilizzato per portare via ramaglie e il tronco di un cipresso che era ubicato nella piana H dove sorgeranno i loculi.