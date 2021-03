Camogli: cimitero, critiche dalla minoranza in Consiglio

di Consuelo Pallavicini

Ad inizio Consiglio comunale Francesco Olivari, sindaco di Camogli, ha relazionato passo passo quanto fatto sin qui a seguito del crollo di una parte del cimitero, avvenuto il 22 febbraio. La prossima tappa, dopo il sopralluogo svoltosi ieri di Fondazione Cima, Vigili del fuoco, Marina Militare, Capitaneria di porto locale e tecnici del Comune, sarà la rimozione della frana con un escavatore per consentire di lavorare negli strati sottostanti.

Immediate le critiche dei consiglieri Giuseppe Maggioni e Claudio Pompei su diversi punti: perché solo oggi il Consiglio comunale è stato relazionato in merito; perché non si sono udite parole di dispiacere; perché non sono stati fatti interventi in quella specifica zona ed invece investite somme in opere non prioritarie. Ed è stato chiesto di poter acquisire la documentazione.

L’assessore Italo Mannucci ha specificato che sin dal 2008 sono stati fatti interventi nel cimitero in base alle indicazioni di specialisti ed investiti 500mila euro.

Anche il primo punto dell’ordine del giorno, lettura ed approvazione dei verbali della seduta precedente del 28 dicembre 2020, solitamente votato all’unanimità, ha portato a critiche. Il consigliere Agostino Bozzo ha sottolineato il lungo periodo (3 mesi) senza che il Consiglio venisse convocato: circostanza mai avvenuta a Camogli, se non in periodi di commissariamento, in 34 anni della sua partecipazione alla vita del Comune.

Da parte dei consiglieri di minoranza anche critiche sulla convocazione in remoto del Consiglio comunale, a fronte di recenti riunioni in Sala consiliare con numerosi partecipanti ed altri Consigli convocati in presenza come quello regionale e di Rapallo.

Un punto sul quale Giuseppe Maggioni ha insistito è la mancanza da parte della maggioranza di indirizzo politico, amministrativo, di prospettiva a medio e lungo termine, di coinvolgimento dei consiglieri. Olivari ha ricordato, a dimostrazione che la maggioranza ha una linea, i contributi dati a chi in questo periodo è in difficoltà e le tariffe mantenute uguali.

Venendo alla concretezza. Approvato il regolamento per l’istituzione e l’applicazione del canone unico patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale.

Per il Documento Unico di Programmazione sono state erogate le stesse risorse del 2020; confermate le tariffe dell’imposta di soggiorno prevedendo un minore introito (120mila euro al posto di 190mila anche se probabilmente vi saranno dei ristori). Le tariffe della tassa rifiuti saranno deliberate più avanti, essendoci il termine del 30 giugno, anche perché è il 31 maggio il termine per la comunicazione da parte delle utenze non domestiche della scelta relativa alla modalità di gestione dei rifiuti urbani prodotti.

Per ciò che concerne le manifestazioni si è deciso di ipotizzare la Sagra del pesce a fine estate (settembre-ottobre); la Stella Maris in modalità tradizionale o ridotta; confermato il Festival della Comunicazione (la vicesindaco e assessore Elisabetta Anversa ha sottolineato la validità della manifestazione apprezzata e conosciuta); il Beatles Day; Camogli Sostenibile (l’assessore Agostino Revello ha ricordato quanto fatto di positivo lo scorso anno ed il raggiungimento del 67,2%.)

In accordo con Ascot e le strutture ricettive verrà realizzato un nuovo portale turistico, con il notevole investimento di 36.000 euro e rivisto il regolamento di arredo urbano. Camogli parteciperà a Discover Italy a Sestri Levante; il Museo Marinaro avrà un nuovo sito internet, una mascotte ed un video a cartoni animati. Il nuovo Consiglio di Amministrazione della Fondazione Teatro Sociale sta studiando un nuovo piano di rilancio. Su questo tema la minoranza ha chiesto cosa l’amministrazione intenda fare, cosa voglia investire, se intende coinvolgere le città limitrofe.

Per i lavori pubblici sono stati ricordate tre opere di mitigazione del rischio idrogeologico finanziati dal Ministero: Via Molfino; Via San Nicolò; Via Degregori. In Via Chiesa Vecchia di Bana sono in programma due lotti che riguardano la fognatura.

Confermate le tariffe Imu uguali al 2020, ricordando la novità in vigore da 1° gennaio 2021 (riduzione del 50% sull’unica unità immobiliare, purché non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato). La minoranza auspicava una diminuzione.

Approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 con l’intera minoranza contraria (per Maggioni un bilancio deludente per le previsioni e poco credibile per le entrate; per Pompei un bilancio che non serve alla città).