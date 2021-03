Autostrade: “Pannelli fonoassorbenti, sostituiteli”

Dall’ufficio stampa del Consiglio regionale riceviamo e pubblichiamo la cronaca relativa ai pannelli fonoassorbenti sulle autostrade liguri

Il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno 39, presentato da Sandro Garibaldi (Lega Liguria-Salvini), che impegna la giunta ad attivarsi presso i soggetti competenti per sollecitare la sostituzione dei pannelli rimossi lungo la rete autostradale ligure e, anche in considerazione del danno arrecato ai cittadini, richiedere l’installazione di ulteriori barriere fonoassorbenti anche nei tratti autostradali che ad oggi ne risultano sprovvisti e avere il cronoprogramma sugli interventi. Nel documento si rileva che nel dicembre 2019 è stata aperta un’inchiesta dalla procura di Genova sulle barriere antirumore delle autostrade liguri che ha portato la rimozione per motivi di sicurezza di parte delle barriere fonoassorbenti su diverse tratte autostradali della nostra regione, ma fino ad oggi i pannelli rimossi non sono ancora stati sostituiti da nuove barriere fonoassorbenti.

L’assessore alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone ha dato parere favorevole al documento.

Sergio Rossetti, Enrico Ioculano e Luca Garibaldi del gruppo Pd-Articolo Uno hanno annunciato voto favorevole all’ordine del giorno.

Fabio Tosi (Mov5Stelle) ha chiesto una modifica che è stata accolta dal proponente

Roberto Centi (Lista Ferruccio Sansa presidente) ha annunciato il voto favorevole del gruppo.

Lilli Lauro (Cambiamo con Toti presidente) ha espresso apprezzamento per l’iniziativa assunta da Garibaldi.

Stefano Balleari (FdI) ha annunciato voto favorevole al documento.