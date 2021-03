Volontariato: dal Celivo un corso di introduzione

Dall’ufficio stampa del Celivo riceviamo e pubblichiamo

La seconda edizione, sempre composta da 3 incontri di 2 ore ciascuno, è prevista il 13, 15 e 20 aprile su piattaforma Zoom, con un format che permette una buona interazione tra docenti e partecipanti nonostante la distanza fisica.

«Nel 2020 abbiamo avviato prima i corsi registrati fruibili online, successivamente la diretta in streaming – afferma Maria Giulia Pastorino, responsabile della promozione del volontariato del Centro di Servizio per il Volontariato – e abbiamo notato una crescita graduale nella partecipazione, fino a tornare ai numeri dei corsi in presenza. Nella prima edizione del 2021 i 25 posti disponibili sono stati tutti occupati».

Il CIV è aperto a tutti, anche ai minorenni, poiché è un percorso di orientamento al volontariato che abbraccia temi universali quali la motivazione, la gratuità, la disponibilità, ma anche l’informazione sulle attività svolte dal volontariato sul nostro territorio.

Il programma prevede un primo incontro di presentazione, proiezioni di video, aspettative e confronto tra i partecipanti; la Carta dei Valori del Volontariato e la mappatura del volontariato della città metropolitana di Genova sono i temi del secondo incontro che conducono al terzo e ultimo, in cui vengono illustrati e strumenti informativi quali la Bacheca del Volontariato, la Banca Dati, i Colloqui di Orientamento individuali.

«Il CIV online è una formula che funziona – continua Maria Giulia Pastorino – siamo riusciti a superare la distanza interpersonale con il coinvolgimento e a spiegare ai partecipanti cosa significa essere volontari e cosa significa esserlo all’interno di un’associazione strutturata. Grazie alle “stanze virtuali” i partecipanti possono confrontarsi sulle aspettative e sulla Carta dei Valori del volontariato. Il corso e il confronto permettono di comprendere che le motivazioni sono molte e diverse e che si può trovare una risposta alle titubanze di partenza».

Al termine dei tre appuntamenti è possibile effettuare un colloquio individuale per attivare un percorso di inserimento entro l’associazione che si avvicina di più al proprio progetto di solidarietà.

«In questo momento – prosegue Pastorino – non tutte le associazioni sono attive o prendono nuovi volontari, tuttavia ce ne sono molte che hanno bisogno perché la loro attività è aumentata, per esempio chi distribuisce generi alimentari, o perché i volontari attivi non riescono in questo periodo di pandemia a rendersi disponibili».

Il CIV è una tra le attività più importanti di promozione del volontariato sul territorio che negli anni ha visto la partecipazione di centinaia di cittadini genovesi. La modalità online permette di mantenere questo importante appuntamento offrendo l’opportunità di partecipare a distanza con un dispositivo elettronico quale pc, tablet o smartphone.

Il corso è gratuito. Per partecipare è necessaria l’iscrizione che si effettua online sull’Area Riservata del sito del Celivo. I minori di 18 anni devono invece inoltrare via email all’indirizzo celivo@celivo.it la scheda di iscrizione compilata da un genitore.