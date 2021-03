Turismo: “Pasqua, solidarietà agli albergatori liguri”

Dall’ufficio stampa del consigliere Domenico Cianci riceviamo e pubblichiamo

“L’Italia è un Paese strano: mentre i nostri alberghi sono chiusi, e nelle regioni arancioni è vietato uscire dal proprio Comune di residenza se non per lavoro, necessità e urgenza, il Viminale, con una nota ufficiale, consente liberamente di spostarsi per andare in vacanza in tutta Europa: dalle Baleari a Rodi, magari a Copenaghen o perché no a Parigi. Mentre il sistema alberghiero italiano è paralizzato da mesi a causa del blocco interno, si autorizzano i viaggi per turismo all’estero. La mia solidarietà agli albergatori liguri colpiti da decisione talmente illogiche da sembrare prese in giro”.