da Facebook Comune di Sori

Il Sindaco informa che la situazione dei casi Covid-19 legati a persone residenti e/o domiciliate nel Comune di Sori è – come da comunicazione odierna di Alisa Liguria – la seguente:

• 8 casi accertati, di cui 1 ospedalizzato e 7 in isolamento domiciliare;

• 12 persone in sorveglianza attiva (quarantena) presso il proprio domicilio.