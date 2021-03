Riva Trigoso: è mancata Mary, storico personaggio

All’età di 93 anni è morta a Riva Trigoso Maria Massa in Gandolfo, per tutti Mary. Una donna che gestiva un avviato bar in via Brin, che aveva avviato una importante pescheria e in cui vendeva pesce pescato dalle sue imbarcazioni. Il marito Mario, che la piange, era stato un abile palombaro notissimo anche per avere girato diversi documentari. Di pesca vivono i figli Vincenzo e Giuseppe. Mary era donna stimata e apprezzata per le sue capacità. I funerali si svolgeranno mercoledì alle 10 nella chiesa di San Bartolomeo delle Ginestre.