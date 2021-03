Regione: caccia & funghi fuori dal Comune anche in zona arancione

Dall’ufficio stampa del Consiglio regionale riceviamo e pubblichiamo

Programma regionale di sviluppo rurale 2014-20

Il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità la proposta di deliberazione 9 “Programma regionale di sviluppo rurale 2014-20- presa d’atto delle modifiche sostanziali approvate dalla Commissione europea”

Il provvedimento introduce una nuova misura a favore del settore agricolo per contrastare l’emergenza economica causata dalla pandemia di Covid – 19. In particolare l’intervento intende contenere i problemi di scarsa liquidità delle imprese, che rischiano di compromettere la continuità delle attività agricole durante e dopo la pandemia. Si tratta di un sostegno temporaneo ed eccezionale per un importo complessivo di oltre 6 milioni di euro. Il provvedimento definisce nel dettaglio le condizioni per accedere al sostegno fra le quali è previsto che l’impresa agricola sia attiva dal primo gennaio 2019 (e comunque non sia stata attivata oltre il marzo 2019); deve avere tenuto una contabilità IVA sia nel 2019 che nel 2020, deve aver subìto, nel primo semestre 2020, una riduzione di fatturato pari almeno al 30% in rapporto al fatturato del primo semestre 2019 e pari ad almeno 2 mila euro. La riduzione del fatturato è calcolata sulle attività agricole, agriturismo, attività di fattoria didattica o sociale. Il sostegno può essere cumulato con altri interventi analoghi a sostegno della liquidità. L’importo erogabile, una tantum, per ciascuna impresa agricola è modulato in ordine decrescente di graduatoria, a scaglioni, a partire da un importo massimo di 7 mila euro e, comunque, non può superare la perdita effettiva, in valore assoluto, subìta dall’impresa.

L’assessore all’Agricoltura Alessandro Piana ha illustrato il provvedimento.

Stefano Mai (Lega Liguria-Salvini) è intervenuto ricordando il suo impegno, in materia, nella precedente legislatura quando ricopriva il ruolo di assessore all’agricoltura.

Sergio Rossetti (Pd-Articolo Uno) ha annunciato voto favorevole.

Por Fesr Liguria 2014-20

IL Consiglio regionale ha approvato all’unanimità la proposta di deliberazione 10 “Presa d’atto del POR FESR (Programma operativo regionale – Fondo europeo di sviluppo regionale) Liguria 2014-20 nel testo approvato dalla Commissione europea del 25 novembre 2020.

Nell’ambito dell’accordo sottoscritto il 13 luglio scorso con il Ministro Provenzano, per consentire alla Regione di riorientare le risorse riprogrammabili del proprio POR FESR 2014-2020 per iniziative di contrasto all’emergenza, è stata assicurata una riprogrammazione della quota di Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) attribuita alla Liguria. Il CIPE ha quindi assegnato alla Liguria le risorse, a valere sul FSC 2014-2020 per l’importo che la stessa Regione si è impegnata a riprogrammare. Pertanto nell’ambito del POR FESR, che mantiene la dotazione originaria di 392 milioni e 500 mila euro, sono state riprogrammate risorse per 46 milioni e 900 mila euro: 18 milioni sono destinati ad interventi gestiti a livello nazionale dal Commissario straordinario per l’emergenza Covid 19 e nell’ambito del Fondo centrale di Garanzia; 28 milioni e 900 mila euro per misure regionali di sostegno alle imprese per fronteggiare le difficoltà derivanti dall’emergenza Covid 19. Le risorse già assegnate alla Liguria dal Cipe saranno utilizzate nell’ambito del Piano sviluppo e Coesione per finanziare quegli interventi e azioni originariamente previsti su altri capitoli di spesa del POR FESR che, anche a causa delle problematiche legate al COVID, necessitano di più lunghi tempi di attuazione. La Commissione ha approvato la modifica al POR FESR il 23 novembre scorso.

Molestie sessuali sul posto di lavoro e parità

E’ stata approvata all’unanimità la Risoluzione numero 1, approvata nella seduta congiunta delle Commissioni III e IV , “Questioni connesse alle molestie sessuali nei luoghi lavorativi, con particolare riferimento alle possibili iniziative formative in materia, legate alla sicurezza sul lavoro”. Il documento impegna la giunta, coerentemente con la Convenzione n. 190 del 2019 dell’OIL (Organizzazione internazionale del lavoro), ad assumere iniziative presso il Governo per introdurre nel Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro un nuovo Titolo dedicato alle molestie e violenze perpetrate nei luoghi di lavoro; a valutare l’inserimento di questi temi, anche in via sperimentale, nei corsi di formazione professionale gestiti dall’Agenzia regionale per il lavoro, per la formazione e l’accreditamento (ALFA); a prevedere una sezione di genere all’interno dell’Osservatorio sul mercato del lavoro, gestito da Alfa, con lo scopo di analizzare e proporre soluzioni per il divario salariale, la difficoltà delle donne di accedere a posizioni apicali, il lavoro agile, la conciliazione famiglia-lavoro e i servizi per fornirla, come gli asili nido.

Fabio Tosi (Mov5Stelle), presidente della V Commissione Pari Opportunità, ha illustrato il provvedimento varato dalla commissione e ha ringraziato l’Udi per il contributo fornito.

Sono intervenuti, dichiarandosi a favore della risoluzione, Alessio Piana (Lega Liguria-Salvini), Selena Candia (Lista Ferruccio Sansa), Mabel Riolfo (Lega Liguria –Salvini), Luca Garibaldi (Pd-Articolo Uno), Lilli Lauro (Cambiamo con Toti presidente), Claudio Muzio (FI-Liguria Popolare) e Gianni Pastorino (Linea Condivisa)

Nuovo “ Piano Neve” per il territorio della Valle Scrivia

E’ stato approvato all’unanimità l’ordine del giorno 62, presentato da Sergio Rossetti (Pd-Articolo Uno) e sottoscritto da i colleghi del gruppo, che impegna la giunta a farsi parte attiva affinché venga redatto un nuovo “Piano neve” con i soggetti preposti, in collaborazione con i Comuni aderenti all’Unione dei Comuni dello Scrivia e con le competenti prefetture, e a convocare un tavolo con i Comuni dello Scrivia, ANAS e Città Metropolitana per capire come rivedere la viabilità, programmando anche interventi strutturali necessari. Nel documento si rileva che il “Piano neve”, secondo gli amministratori locali, non è adeguato ad un territorio come la valle Scrivia, dove la chiusura della rete autostradale, senza adeguate alternative per la circolazione e la sosta dei veicoli dirottati o bloccati sulla viabilità ordinaria, costituisce solo un palliativo a tutela del concessionario autostradale mentre i Comuni sono in grado di proporre alternative di viabilità.

Nel dibattito è intervenuto Domenico Cianci (Cambiamo con Toti presidente) in qualità di presidente della IV Commissione-Territorio e Ambiente e ha relazionato sull’approfondimento effettuato sull’ordine del giorno.

L’assessore alla Protezione civile Giacomo Giampedrone ha annunciato il voto favorevole della giunta chiedendo una integrazione che è stata accordata da Rossetti.

Sicurezza degli edifici scolastici

E’ stato approvato all’unanimità l’ordine del giorno 90, presentato da Roberto Centi (Lista Ferruccio Sansa Presidente) e sottoscritto da i colleghi del gruppo, che impegna la giunta a continuare a disporre ogni iniziativa per monitorare, lo stato degli edifici scolastici per quanto riguarda la loro messa in regola con i certificati di agibilità, collaudo, antincendio e abbattimento barriere architettoniche e a continuare a disporre nuovi finanziamenti per il completamento delle verifiche sismiche su tutto il territorio della Regione Liguria. Nel documento si ricorda il report dell’Osservatorio Povertà Educativa, in collaborazione con Openpolis, emerge che molte scuole italiane hanno almeno cento anni e un edificio su quattro non sarebbe stato costruito per ospitare un istituto scolastico. Molti edifici, infatti, soprattutto in Liguria – si legge nel testo – sono stati adattati successivamente alla didattica e le scuole ultra centenarie presenti in Liguria rappresentano circa il 20% del totale mentre gli edifici costruiti dopo il 1976 sono solo il 23%.

Nel dibattito è intervenuto Domenico Cianci (Cambiamo con Toti presidente) in qualità di presidente della IV Commissione-Territorio e Ambiente e ha relazionato sull’approfondimento effettuato sull’ordine del giorno

L’assessore all’edilizia Marco Scajola ha annunciato il voto favorevole della giunta chiedendo una integrazione, che è stata accordata da Roberto Centi.

Spostamenti fra Comuni in zona arancione per caccia, pesca sportiva e ricerca di funghi e tartufi

Con 18 voti a favore (maggioranza), 3 contrari (Lista Ferruccio Sansa presidente) e 7 astenuti (Pd-Articolo Uno, Mov5stelle, Linea condivisa) è stato approvato l’ordine del giorno 19, presentato da Stefano Mai (Lega Liguria-Salvini), e sottoscritto dai colleghi del gruppo Sandro Garibaldi e Alessio Piana, che chiede alla giunta di attivarsi ne confronti del Governo affinché anche la caccia, come era stato detto per la pesca sportiva, possa essere praticata anche al di fuori del proprio Comune di residenza, abitazione o domicilio su tutto il territorio regionale. Nel documento si sottolinea che questa pratica si svolge in forma individuale e all’aperto. L’ordine del giorno chiede, inoltre, che la pesca di superficie, sia sotto forma di attività amatoriale che di allenamento, possa essere praticata anche al di fuori del Comune di residenza, abitazione o domicilio su tutto il territorio regionale, in quanto anche questa attività si svolge in forma individuale e all’aperto. La stessa misura viene richiesta per la raccolta di funghi e tartufi, affinché sia considerata alla stregua della cura dei terreni ai fini di autoproduzione, anche personale e non commerciale.

L’assessore all’agricoltura Alessandro Piana ha espresso parere favorevole al documento.

Ferruccio Sansa (Lista Ferruccio sansa Presidente) ha sollevato problemi di ordine pratico nell’applicazione delle misure previste nell’ordine del giorno.

Biodigestore in area spezzina, procedura di VAS, VIS e inchiesta pubblica

Con 10 voti a favore (minoranza), 1 astenuto (Gianmarco Medusei della Lega Liguria-Salvini) e 13 contrari (Cambiamo con Toti presidente, FI-Liguria Popolare, FdI, Stefano Mai, Sandro Garibaldi, Brunello Brunetto e Mabel Riolfo della Lega Liguria Salvini) è stato respinto l’ordine del giorno 25, presentato da Gianni Pastorino (Linea Condivisa), che chiede alla giunta di sospendere immediatamente il procedimento autorizzatorio per il progetto di biodigestore in località Saliceti, nel Comune di Vezzano Ligure, e di avviare, in collaborazione con la Provincia della Spezia, la procedura di Valutazione Ambientale Strategica sul Piano d’ambito per la gestione dei rifiuti e un procedimento di Valutazione di Impatto Sanitario sul sito di Saliceti, nel caso venisse costruito l’impianto di biodigestione, vista e considerata la vicinanza al Parco regionale di Montemarcello-Magra-Vara, all’alveo del fiume Magra e ai pozzi di approvvigionamento idrico pubblico per la provincia spezzina. Nel documento il consigliere, chiede inoltre di avviare, all’interno della VAS, l’Inchiesta pubblica su siti alternativi e su tecnologie e metodologie per chiudere il ciclo dei rifiuti nella provincia della Spezia.

Roberto Centi (Lista Ferruccio Sansa Presidente), Paolo Ugolini (Mov5Stelle), Davide Natale (Pd-Articolo Uno) e Selena Candia (Lista Ferruccio sansa presidente) si sono espressi a favore dell’ordine del giorno e contro il biodigestore.

Centrale Enel alla Spezia, rinviati in Commissione i due ordini del giorno e la mozione

Sono stati rinviati nella competente commissione consiliare i due ordini del giorno e la mozione, presentati rispettivamente da Gianni Pastorino (Linea Condivisa), Stefano Mai (Lega Liguria-Salvinj) e Roberto Centi (Lista Ferruccio Sansa Presidente).

La proposta di rinvio è stata presentata da Mai ed è stata condivisa sia da Pastorino che Centi. A favore del rinvio si sono pronunciati in aula anche Davide Natale, Sergio Rossetti e Roberto Arboscello del Pd-Articolo Uno) e Paolo Ugolini (Mov5Stelle).

Ferruccio Sansa (Lista Ferruccio Sansa presidente) ha chiesto una seduta straordinaria del Consiglio dedicata alle politiche energetiche in Liguria.

La IV Commissione dovrà concludere i propri lavori, anche in seduta congiunta entro 30 giorni.