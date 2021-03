RASSEGNA STAMPA Terapia intensiva occupata all’80%

Oggi, lunedì 29 marzo, auguri a Secondo. Mercati settimanali: Recco; Riva Trigoso. Parole: gattamorta (persona che maschera l’indole risentita o malevola sotto un aspetto dolce e mansueto; ostentare semplicità e indifferenza per ingannare il prossimo). Proverbi: “Pentola di creta, minestra saporita”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Emergenza covid: nell’Asl 4 i nuovi contagiati sono 17, ma a fronte di un minore numero di tamponi; in crescita invece i pazienti ricoverati saliti a 57; terapia intensiva piena all’80 per cento”. Vaccini: “Prime dosi in farmacia da domani (Commento . Quelle disponibili nel Levante sono davvero poco); “In corsia occorre proteggersi, l’obbligo è una scelta necessaria” ; “Immunizzazioni si riparte, possono prenotare gli ultra settantenni”; “Recco, il punto nell’ex ospedale verrà rafforzato”; “Vaccino ai docenti, problemi nelle scuole”. Superbonus:, più 10 per cento di occupazione.

Lavagna: oggi l’addio a Simonini. Chiavari: Congo, saccheggio infinito. Chiavari: oggi saranno ascoltati i 6 arrestati per droga.

Rapallo: gemellaggio con Acquaviva delle Fonti, ad unire le case della Musica.

Rezzoaglio: lezio a distanza dal recinto dei vitellini.