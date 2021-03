Rapallo: ecco i pacchi omaggio alle famiglie disagiate

Dalla pagina facebook del sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco (I pacchi dovrebbero essere 500, distribuiti alle famiglie indigenti di Rapallo e Santa Margherita Ligure)

Anche quest’anno, in occasione della Pasqua, Pier Silvio Berlusconi ha deciso di collaborare con il Comune di Rapallo per regalare una confezione di vari generi alimentari a diversi nuclei familiari del nostro territorio.

Crediamo che in un momento ancora così difficile per tutti sia un gesto di vicinanza e affetto, pensato anche per i nostri bambini, di cui ringraziamo con calore il donatore.