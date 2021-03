Moneglia. Berrino: “Cuoco suicida per disperazione” (3)

Dall’ufficio stampa della Regione Liguria riceviamo e pubblichiamo

“Faccio le condoglianze alla famiglia e mi unisco al minuto di silenzio osservato dai commercianti in piazza oggi per il giovane cuoco che si è tolto la vita questa mattina sui binari di Moneglia. La disperazione dovuta alla forzata chiusura di tante attività sta portando molte persone a gesti estremi. Uomini e donne abituati a mantenere con il loro lavoro le proprie famiglie da un anno stanno vivendo un grave disagio economico e sociale. Auspico un immediato cambio di passo da parte del Governo perché una buona parte del tessuto produttivo della Nazione non può essere abbandonato. Se si vogliono evitare altri gesti estremi come quello di oggi è necessario tornare a riaprire immediatamente tutte le attività, ovviamente adottando ogni tipo di protocollo sanitario, perché elargire qualche mancia qua e là è una misura del tutto insufficiente”.

Così l’assessore regionale al Lavoro Gianni Berrino.