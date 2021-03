Moneglia: 34 anni, investito e ucciso in stazione dal treno

Circolazione verso La Spezia interrotta a Moneglia per una persona uccisa da un treno, alle 10, davanti alla stazione di. Si tratta di un uomo di 34 anni, residente in zona. Indagini della polizia ferroviaria sono in corso per capire la dinamica dell’incidente. Ossia se si tratti un gesto volontario o la conseguenza di un’imprudenza; gli agenti hanno ascoltato la testimonianza del macchinista che nulla ha potuto fare per evitare il tremendo impatto. Sul posto il 118 che nulla ha potuto fare ed i vigili del fuoco di Chiavari.