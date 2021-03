Levanto: mercoledì si riunisce il Consiglio comunale

Dall’ufficio stampa del Comune di Levanto riceviamo e pubblichiamo

Con una seduta in programma mercoledì 31 marzo, alle ore 10, torna a riunirsi il Consiglio comunale di Levanto.

Nel rispetto delle disposizioni emanate per il contenimento della diffusione del Covid-19, i consiglieri potranno scegliere se accedere all’aula consiliare del palazzo comunale di piazza Cavour, oppure collegarsi da remoto attraverso modalità telematica, ma la seduta si svolgerà senza la presenza di pubblico.

I lavori si apriranno con la discussione di tre interrogazioni presentate dal gruppo consiliare “Obiettivo Levanto”: su operazioni con mutui bancari, sull’utilizzo dell’imposta di soggiorno per l’anno 2020, sulla gestione del verde pubblico.

Dopo la comunicazione al Consiglio di un prelievo dal fondo di riserva effettuato dalla giunta lo scorso 25 febbraio, si parlerà del Piano delle alienazioni e valorizzazioni mobiliari per il 2021; della definizione delle percentuali di copertura dei servizi a domanda individuale per l’anno 2021; dell’addizionale Irpef 2021; del regolamento per la disciplina del canone di occupazione di suolo pubblico e del canone mercatale e delle relative tariffe per il 2021; delle aliquote e detrazioni Imu per il 2021; della disponibilità di aree e fabbricati da destinare a residenza, attività produttive e terziario; dell’aggiornamento al “Documento unico di programmazione” per gli anni 2021, 2022 e 2023.