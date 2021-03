Lettere/ “Recco il terminal Tpl e l’edificio Maestre Pie”

Da Mario Servetto riceviamo e pubblichiamo

La Città Metropolitana di Genova ha affidato a noti ed affermati Studi Professionali di Roma l’incarico per la “Progettazione di Fattibilità tecnica ed economica per la sistemazione del terminal Tpl di Recco e la sua connessione con la Stazione Ferroviaria”.

Il Rtp (Raggruppamento Temporaneo di Progettazione) aggiudicatosi l’incarico è costituito dagli Studi Professionali Guendalina Salimei Tstudio / Giol. Teodoro Aldo Battaglia / Ing. Martina Fiorentini / Studio Majone Ingegneri associati – Roma.

Il Rtp si è aggiudicato l’incarico con un Importo contrattuale € 67.846,37 oneri fiscali esclusi, risultante dal ribasso del 49,940%.

Ci si augura che gli Studi Incaricati siano già al lavoro e producano una soluzione valida, realizzabile ed utile alla città.

Stupisce però, l’assenza profonda dell’Amministrazione Pro Tempore della Città di Recco, sempre pronta a osannare ogni iniziativa, anche se di piccolo cabotaggio, e non un evento così importante per la città.

Forse perché non è, come si dice, “farina del suo sacco”?

In ogni caso, invitiamo l’Amministrazione di cogliere questa occasione irripetibile e farsi parte diligente e promotrice affinché nel progetto venga inserito anche lo Studio di un facile e rapido collegamento con l’edificio delle “Maestre Pie” in modo che anche questa struttura possa essere “messa a sistema”, rendendola facilmente accessibile ed utilizzabile per i molteplici scopi a cui può essere destinata ad utilità della Città e dei suoi Cittadini.

Se ancora non è stato fatto, il Sindaco e la giunta siano solleciti ad intervenire al fine di non perdere questa notevole opportunità.