Lettere/ “Camogli, la falesia, le mareggiate e le frane”

Da Umberto Masucchi riceviamo e pubblichiamo

Leggo che tra gli interventi che il Comune di Camogli intende fare ce n’è uno di rinforzo nella Località San Nicolò “a monte della strada pedonale che va a Punta Chiappa”. Va benissimo, ma perché prima non si fanno interventi importanti a valle, sulla costa erosa dalle mareggiate? Perché si interviene in alto quando invece è sulla costa dove arrivano le onde che comincia il problema vero che è quello delle frane? Qualcuno afferma che sono stati fatti degli interventi, ma evidentemente se continua a franare vuol dire che questi interventi non sono serviti.

Da anni sono stati messi cartelli con divieto di accesso e di balneazione lungo il tratto di costa sotto San Rocco perché zona con pericolo di frane. Quindi è da tempo che si è a conoscenza di questo pericolo. Qualcuno si è reso conto che da Camogli fin quasi a Punta Chiappa da anni è tutta una frana? Bisogna aspettare che qualcuno si faccia male? O qualcun altro abbia la casa pericolante? Una riga di scogli per fermare il grosso del moto ondoso da Camogli a Punta Chiappa è così difficile da realizzare? Come ho scritto altre volte, in una casa si comincia prima dalle fondamenta, non certo dal tetto.