Deiva Marina: centro off limits ai camper per sei mesi

di Guido Ghersi

A Deiva Marina, da giovedì 1° aprile e fino a giovedì 30 settembre 2021, sosta vietata in piazza e vie del centro storico del paese. a caravan ed auto-caravan.

La decisione del sindaco, Alessandra Avegno, è stata assunta in questo mese con una ordinanza ad hoc, motivata dal grande afflusso di camper e roulotte che annualmente si riversano sul territorio comunale, spingendosi fino alle strade del centro a caccia parcheggi.

Nel dispositivo firmato dal sindaco si legge:”All’interno del centro abitato le dimensioni degli stalli non consentono la sosta regolare degli autocarri con portata massima superiore alle 3,5 tonnellate, autocaravan e caravan, a causa della sagoma dei veicoli, eccedenti la dimensione stessa degli stalli”.