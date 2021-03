Coronavirus: “Seconde case, solo rischi e zero vantaggi” (3)

Da Luciano Port, già sindaco di Recco riceviamo e pubblichiamo

Pare che in relazione alla situazione preoccupante del virus in Liguria la Giunta regionale mediti di predisporre un provvedimento per impedire spostamenti dalle regioni in rosso verso le seconde case in Liguria.

Spero che si creino le condizioni perché chi risiede in zona rossa non possa uscire dalla propria regione per andare nelle seconde case in Liguria. Si rischierebbe di importare solamente virus senza alcun beneficio economico visto che tutte le attività saranno chiuse (esclusi gli alimentari) anche nella nostra regione nei tre giorni (sabato, domenica e lunedì) della Pasqua.